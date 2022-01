POL-GÜ: Einbruch in Bäckereifiliale

Satow (ots) -



In einen Bäckereishop in Satow wurde in den Nachtstunden des 31.01.2022 eingebrochen. Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet und dann durchsuchten die Täter den Innenbereich, vermutlich auf der Suche nach den Tageseinnahmen. Den ersten Erkenntnissen nach scheint das nicht gelungen zu sein. Als Fehlmengen wurden jedoch Bockwürste und eine Packung Kaffee im Wert von 20 Euro festgestellt. Der Sachschaden an der Tür wird auf 500 Euro geschätzt.



