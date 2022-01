POL-HST: Widerstandshandlungen und Angriffe auf Polizeibeamte - mehrere Polizisten verletzt

Ribnitz/Barth/Sassnitz (ots) -



Am vergangenen Wochenende kam es gleich an drei Orten im Landkreis Vorpommern-Rügen zu Widerstandhandlungen und teilweise sogar Angriffe auf Polizeibeamte, bei denen mehrere Polizisten verletzt wurden.



Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr fahndeten zwei Polizisten aufgrund einer vorausgegangenen gefährlichen Körperverletzung in Ribnitz-Damgarten nach einem flüchtigen Tatverdächtigen. Im Körkwitzer Weg stellten die Beamten einen 27-jährigen Deutschen fest, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Nach ersten Erkenntnissen sprach das Streifenteam den Mann an, woraufhin dieser unvermittelt zunächst auf einen Beamten und anschließend auf seine Kollegin losging und versuchte mit Fäusten auf die Polizisten einzuschlagen. Anschließend wurde bei dem Straftäter ein Atemalkoholwert von 1,51 Promille sowie eine vermeintliche Drogenbeeinflussung festgestellt. Glücklicherweise wurden weder die Polizisten noch der 27-Jährige durch diesen Angriff verletzt.



In Barth endete eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und der Polizei nicht so glimpflich. Am Sonntag (30.01.2022) gegen 02:30 Uhr kam es nach aktuellem Stand der Ermittlungen in der Langen Straße zu einem Streit zwischen mehreren Männern, welcher in einer Schlägerei endete.

Vier Polizisten des Polizeirevieres Barth konnten die Streitenden vorerst trennen und anschließend die polizeilichen Maßnahmen vor Ort abhandeln. Kurz darauf gerieten die vier teilweise alkoholisierten Deutschen im Alter von 22, 29, 39 und 40 Jahren wieder aneinander. Beim Versuch die Schlägerei zu beenden gerieten die Einsatzkräfte in das Gemenge. Dadurch wurden alle vier Polizisten verletzt. Zwei der betroffenen Beamten waren anschließend nicht mehr dienstfähig. Ein 27-jähriger Polizist erlitt eine vermutlich langwierige Verletzung eines Armes.



Einige Stunden später, ebenfalls am Sonntag gegen 06:00 Uhr wurden zwei Polizisten des Polizeirevieres Sassnitz zu einem Einsatz einer häuslichen Gewalt gerufen. Während der Strafanzeigenaufnahme kam ein 28-jähriger Deutscher den Aufforderungen der Polizisten nicht nach und leitete Widerstand. In diesem Fall kam es zu keiner körperlichen Auseinandersetzung, trotzdem wird sich der renitente Mann zukünftig wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.



