POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger in Friedland

Gegen 11:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei am 31.01.2022 über einen Verkehrsunfall in Friedland informiert, bei welchem ein 82-jähriger Fußgänger schwerverletzt wurde.



Nach bisherigem Erkenntnisstand überquerte der Mann zum Unfallzeitpunkt die Riemannstraße auf Höhe der Sankt-Marien-Kirche. Hierbei wurde er vom Fahrzeug eines 81-Jährigen erfasst, welcher die Straße in Richtung Anklam befuhr. Am Transporter sowie am Rollator des Fußgängers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der 82-Jährige wurde durch den Unfall schwerverletzt und zur Behandlung ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht.



