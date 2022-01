POL-SN: Verkehrshinweis aufgrund von Versammlungen in der Schweriner Innenstadt

Schwerin (ots) -



Am heutigen Abend ab 18:00 Uhr werden in der Schweriner Innenstadt Versammlungen stattfinden, es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.



Die Polizei begleitet die Versammlungen und wird Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Goethestraße, Schloßstraße, Werderstraße, Knaudtstraße, Bürgermeister-Bade-Platz sowie der Wismarschen Straße, Geschwister-Scholl-Straße und der Graf-Schack-Allee durchführen.



