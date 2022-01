POL-NB: Wohnungseinbruchdiebstahls in ein Einfamilienhaus

Röbel (LK MSE) (ots) -



Im Zeitraum vom 28.01.2022 15:00 Uhr bis zum 30.01.2022 21:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Göhren-Lebbin ein. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und durchsuchten offensichtlich alle Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Kameraausrüstung und Goldschmuck sowie eine Waffe aus einem gesicherten Waffenschrank entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Die Bewohner des Hauses befanden sich im Tatzeitraum nicht vor Ort.



Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des KDD Neubrandenburg zum Einsatz.



