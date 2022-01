POL-NB: Einbruch in Gemeindehaus Koblentz

Pasewalk (ots) -



Am 30.01.2022 gegen 13:00 Uhr meldete sich die Bürgermeisterin der Ortschaft Koblentz telefonisch im PHR Pasewalk und teilte mit, dass in dem ehemaligen Sportlerheim, welches zurzeit als Gemeindehaus genutzt wird, eingebrochen wurde.



Einsatzkräfte des Polizeihauptrevier Pasewalk stellten fest, dass das Gebäude aufgebrochen wurde, um sich Zutritt zu verschaffen. Es wurden 20 Polsterstühle und diverse andere Gegenstände entwendet. Zusätzlich besprühten die Täter den Fußboden mit gelben Sprühlack.



Der Stehl- und Sachschaden beträgt insgesamt ca. 4.600,- EUR. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernimmt die Kriminalpolizeiaußenstelle Pasewalk.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973/220224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



