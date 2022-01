POL-NB: Täter auf frischer Tat in Neppermin

Heringsdorf (ots) -



Am 30.01.2022 teilte ein Zeuge gegen 11:50 Uhr mit, dass eine Person an Containern in der Nähe des Wertstoffhofs in Neppermin macht.



Umgehend entsandte Einsatzkräfte des Polizeireviers Heringsdorf stellen Dank des Zeugenhinweises einen 54-Jährige Deutschen beim Diebstahl von Altmetall auf frischer Tat. Bei der weitern Kontrolle der Person und des mitgeführten PKW wurde zusätzlich Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt.



Neben der Strafanzeige wegen Diebstahls wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führen eines PKW unter Alkoholeinfluss gefertigt. Darüber hinaus wurde das mutmaßliche Stehlgut sichergestellt.



