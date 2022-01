POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Triepkendorf und Laeven

Neustrelitz (ots) -



Am 29.01.2022 gegen 20:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 16-jähriger männlicher Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades befuhr die Straße zwischen Triepkendorf und Laeven. Aufgrund des zum Unfallzeitpunkt vorherrschenden starken Windes stürzte ein Baum auf die Straße. Diesem konnte der Kradfahrer nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Baum. Der deutsche Fahrzeugführer wurde dabei schwerverletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mittels Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 2.000EUR. Dieses war nicht mehr fahrbereit und wurde durch Verwandte des Verunfallten geborgen. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Der Baum wurde anschließend durch die FFW Triepkendorf von der Fahrbahn entfernt.





Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell