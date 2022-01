Suche nach vermisster 71-jähriger Frau in Rostock

Details anzeigen Vermisste Person Vermisste Person

Vermisst wird seit dem 28.01.2022, gegen 16:00 Uhr die 71 jährige Regina Viehmann.

Die Vermisste hat gegen 16:00 Uhr das Südstadtklinikum verlassen und ist nicht in der Häuslichkeit angekommen.

Sie wird wie folgt beschrieben :

1,60m groß

normale Statur, kurze weiße Haare,

bekleidet mit einer braun - beigen Jacke mit Kapuze,

schwarze Leggins

schwarze Schuhe

-die vermisste führt keinen Rollator mit sich.

Es ist davon auszugehen, dass die Vermisste auf Grund einer vorhandenen Demenz desorientiert ist und eingeschränkt bewegungsfähig.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an den Polizeinotruf 110 oder an das Polizeihauptrevier in Rostock Ulmenstraße .

Michael Brun-Hollien

PHK

Elst. PP Rostock