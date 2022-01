POL-SN: Verkehrshinweis zu Demonstration in der Schweriner Innenstadt

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tag ab 11.00 Uhr bis voraussichtlich 14.00 Uhr wird in der Schweriner Innenstadt eine Demonstration mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen stattfinden. Weiterhin wurde eine entsprechende Gegendemonstration angemeldet.



Hierbei ist im Bereich der Graf-Schack-Allee, der Schloßstraße, der Mecklenburgstraße, der Arsenalstraße sowie der Wismarschen Straße und der Goethestraße mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.



Zeitweise wird es zu Sperrungen durch die Polizei kommen.



