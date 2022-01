POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 42-Jähriger

PHR Bergen (ots) -



Die Polizei aus Bergen sucht derzeit nach einer 42-Jährigen, die zuletzt am Donnerstag, dem 27.01.2022 in Samtens auf Rügen gesehen wurde.



Die Personenbeschreibung sowie ein Foto der Vermissten finden Sie unter diesem Link:

https://bit.ly/3udi0gh



Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bergen (Tel. 03838/8100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die regionalen Radiosender werden ebenfalls um Unterstützung und Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Printmedien werden darum gebeten, das Foto der Vermissten abzudrucken.



