POL-SN: Versammlungen des Landesbauernverbandes in Schwerin

Am 28.01.2022 kam es Schwerin nach Anmeldung des Landesbauernverbandes zu einem umfangreichen Versammlungsgeschehen.



Zunächst startete in Schwerin-Süd ein Traktorenkorso, der sich auf einer festgelegten Route durch das Stadtgebiet bewegte. Der Korso, an dem sich Landwirte aus dem gesamten Land mit 356 Traktoren

beteiligten, erstreckte sich hierbei auf eine Gesamtlänge von ca. 8 km.



Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Überdies fand vor der Staatskanzlei eine weitere Demonstration des Landesbauernverbandes mit ca. 270 Teilnehmern statt.



Am Rande des Traktorkorsos kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Es war ein Unbeteiligter mit seinem Pkw

in die Kolonne geraten und stieß mit einem Traktor zusammen. Zu Personenschaden kam es nicht.



Die Polizei war zur Absicherung des Versammlungsgeschehens mit ca. 100 Beamten im Einsatz.



