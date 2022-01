POL-SN: Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Zu einem versuchten Raub kam es am 26.01.2022 gegen 16:50 Uhr in der Andrej-Sacharow-Straße.



Ein 28-Jähriger Schweriner wurde von dem bisher unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht in Richtung Am Grünen Tal, als der Geschädigte sich dem Angriff widersetzte.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer hat auffällige Personen aus Richtung Andrej-Sacharow-Straße in Richtung Am Grünen Tal wahrgenommen oder kann anderweitige Hinweise bekannt geben?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



