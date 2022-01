POL-SN: Polizistenpärchen überwältigt Angreiferin

Schwerin (ots) -



Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es gestern Abend in der Altstadt Schwerins.



Hinweisgeber hörten aus einem Geschäft in der Schmiedestraße Schreie, woraufhin diese das Geschäft betraten und eine körperliche Auseinandersetzung wahrnahmen. Die Hinweisgeber, beides Polizisten im Alter von 54 und 59 Jahren, überwältigten die Tatverdächtige und konnten durch ihr umsichtiges Einschreiten die Situation beruhigen, sowie erste Hilfe bei der Geschädigten leisten.



Die 65-jährige Geschädigte wurde aufgrund ihrer Verletzungen ins Klinikum verbracht. Die 47-jährige deutsche Tatverdächtige aus Schwerin wurde vorläufig festgenommen.



Die 47-Jährige, die gestern eine Bekannte angriff, ist bereits durch mehrere Sachverhalte bei der Polizei bekannt.



Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell