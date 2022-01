POL-HWI: Angemeldete Versammlung in Rehna am 27. Januar 2022

Wismar (ots) -



Die für den gestrigen Donnerstagabend angemeldete Versammlung in Rehna verlief aus Sicht der Polizei störungsfrei.



Gegen 17:45 Uhr versammelten sich 23 Menschen am Freiheitsplatz, um ihren Protest gegen die aktuellen Corona-Beschränkungen zum Ausdruck zu bringen. Gegen 18 Uhr startete der Aufzug, der durch einige umliegende Straße zurück zum Freiheitsplatz führte. Gegen 19 Uhr war die Versammlung, die auflagenkonform verlief, beendet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell