POL-HST: Berauschter Fahrer eines Elektroscooters in Stralsund gestellt

Am Donnerstag, dem 27.01.2022 kontrollierten Polizeibeamte in Stralsund einen Elektroscooter, dessen Fahrer vermutlich berauscht war.



Gegen 21:35 Uhr stoppten die Beamten den 31-jährigen Deutschen im Grünhufer Bogen und prüften seine Verkehrstüchtigkeit. Dabei bemerkten sie beim Stralsunder Anzeichen für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln. Diesen räumte der Mann dann gegenüber den Beamten auch ein, sodass die Fahrt an dieser Stelle für ihn endete. Ein Arzt entnahm dem 31-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe und die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein.



Während der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem Mann auch noch geringe Mengen Betäubunsmittel, die sie beschlagnahmten. Nun ermittelt auch die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 31-Jährigen.



