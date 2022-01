POL-LWL: Polizei zog alkoholisierten Autofahrer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr

Wittenburg (ots) -



Bei einer Verkehrskontrolle in Wittenburg hat eine Streifenwagenbesatzung der Polizei am Freitagvormittag einen erheblich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest beim 46-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,02 Promille. Bei der weiteren Überprüfung stellte die Polizei fest, dass der aus Polen stammende Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei erstattete Strafanzeige gegen den 46-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen.



