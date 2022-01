POL-LWL: PKW stieß gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Crivitz (ots) -



Auf der Straße zwischen Basthorst und Kladow ist am Freitagmorgen ein PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt der 19-jährige deutsche Autofahrer leichte Verletzungen. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Nach Angaben des Autofahrers habe er einem Reh auf der Straße ausweichen wollen und dabei die Kontrolle über den PKW verloren.



