POL-NB: Geflüchteten Fahrradfahrer gestellt

Anklam (LK VG) (ots) -



Am 27.01.2022 kam es in den Abendstunden im Anklamer Stadtgebiet zu einer Verfolgungsfahrt.

Ein 18-jähriger, deutscher Fahrradfahrer entzog sich einer Verkehrskontrolle wegen eines Handyverstoßes, woraufhin die Beamten die Verfolgung aufnahmen. Der Flüchtige kam dabei mehreren lautstarken Anhalteaufforderungen nicht nach.

Nach kurzer Nacheile gelang es den Beamten, den Fahrradfahrer mit dem Streifenwagen zu überholen und auszubremsen. Da er weiterhin zu flüchten versuchte, wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt mitsamt seinem Fahrrad zu Boden gebracht.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden ein Schlagring, geringe Mengen einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, sowie zwei Permanentmarker sichergestellt. Eine Personenüberprüfung ergab, dass der Beschuldigte bereits wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Sachbeschädigungen durch Graffiti polizeibekannt ist.

Der Fahrradfahrer muss sich nun neben der Verkehrsordnungswidrigkeit, wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ob es sich bei den Permanentmarkern um Tatmittel von Sachbeschädigungen handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Beschuldigte und die Beamten blieben trotz der Anwendung einfacher körperlicher Gewalt unverletzt.



