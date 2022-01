POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck unter Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Neubrandenburg (ots) -



Am Freitagmorgen, gegen 02.40 Uhr befuhr ein deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Kurz vor dem Parkplatz Trebeltal kam er aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke nach links von der Fahrbahn ab, berührte die Mittelleitplanke und fuhr dann auf den Parkplatz Trebeltal. Dort wurde er von vor Ort befindlichen Personen, die den Unfall gehört hatten, bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt gehindert.

Ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Des weiteren wurde festgestellt, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Beim Fahrzeugführer wurde ein Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



