POL-NB: Lkw kommt von der Fahrbahn ab - L341 kurzzeitig gesperrt

Feldberger Seenlandschaft (ots) -



Am 26.01.2022 kam ein Lkw auf der Landesstraße 341 zwischen Feldberg und Lüttenhagen gegen 10:00 Uhr aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Zur Bergung des Lkw, welcher nicht mehr fahrbereit war, musste die Straße kurzzeitig vollgesperrt werden. Die Arbeiten waren gegen 14:15 Uhr beendet und die Straße wieder frei befahrbar. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Zur Ermittlung der Unfallumstände kamen Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow zum Einsatz.



