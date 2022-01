POL-SN: Unfall auf Parkplatz hat schwere Verletzung zur Folge

Schwerin (ots) -



Ein 52-Jähriger übersah am 26.01.22 gegen 18:20 Uhr eine Fußgängerin und erfasste diese mit dem Auto.



Beim Einparken auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Güstrower Straße kollidierte der 52-jährige Fahrer samt Fahrzeug mit einer 82-jährigen Fußgängerin. In der Folge stürzte diese und erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde die Fußgängerin schwer verletzt ins Klinikum verbracht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell