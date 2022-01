POL-ANK: Polizeieinsatz anlässlich einer angemeldeten Versammlung gegen Corona-Maßnahmen in Wolgast

Wolgast (ots) -



Die Polizeiinspektion Anklam führte heute (26.01.2022) in Wolgast einen Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften durch. Anlass war eine Versammlung mit Aufzug, die beim Landkreis Vorpommern-Greifswald angemeldet wurde.



Am Aufzug der Versammlung unter dem Motto: "Corona und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft!" nahmen nach Schätzungen der Polizei in der Spitze rund 1750 Personen teil. Zudem waren zwei Traktoren und ein Oldtimer-LKW am Aufzug beteiligt, die an der Spitze fuhren.



Zunächst hatte die Versammlung mit einer Auftaktkundgebung gegen 18:20 Uhr "Am Kai" in Wolgast mit ca. 1400 Teilnehmern begonnen. Gegen 19:15 Uhr bewegten sich die Versammlungsteilnehmer nach einigen Redebeiträgen von dort auf die B 111 in Richtung Kreuzung Platz der Jugend und anschließend weiter auf der B 111 / Chausseestraße. Von dort bewegte sich der Aufzug rechts in die Hufelandstraße und weiter über die Baustraße in die Breite Straße. Von dort ging es links wieder auf die B111 und anschließend zurück zum Startpunkt Am Kai, wo die Versammlung gegen 21:00 Uhr für beendet erklärt wurde. Am Aufzug selbst nahmen in der Spitze ca. 1750 Personen teil.



Zahlreiche Personen des Aufzugs hielten sich von Beginn an nicht an die Auflage zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Die Polizei stoppte daraufhin gegen 20:10 Uhr den Aufzug auf Höhe der Baustraße und nahm Kontakt zur Versammlungsleitung auf, welche anschließend auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinwies. Die Versammlungsteilnehmer wurden zusätzlich mehrfach aktiv von der Polizei über Lautsprecherdurchsagen zum Tragen einer Maske aufgefordert. Nachdem ein Großteil der Teilnehmer ihre Mund-Nase-Bedeckungen aufsetzten, konnte sich der Aufzug auf der geplanten Strecke wieder in Bewegung setzen.



Zu weiteren Störungen kam es nicht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell