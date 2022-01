POL-NB: Überfall auf einen Supermarkt in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 25.01.2022 kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Raubüberfall auf Mitarbeiterinnen des Aldi-Marktes in der Neubrandenburg Oststadt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die männlichen Täter widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten der Filiale, indem sie die Angestellten bedrohten. Sie erbeuteten einen vierstelligen Geldbetrag sowie Tabakwaren in bislang unbekannter Höhe.



Die Täter flüchteten in einem silberfarbenen Pkw in Richtung Fritscheshofer Straße vom Tatort. Alle Personen waren dunkel gekleidet und maskiert. Vermutlich handelt es sich bei den Personen, um Männer mit Migrationshintergrund, da sie mit den Geschädigten in gebrochenem Deutsch sprachen.



Im Zusammenhang mit den Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Jeder, der gegen 20 Uhr im Bereich des Aldi-Marktes im Markscheiderweg auffällige Personen bemerkt hat oder gegen 20:30 Uhr einen mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden und mit mehreren Personen besetzten silberfarbenen Pkw im Bereich der B104 oder der Oststadt festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



