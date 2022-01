POL-HRO: Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Rostock (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am gestrigen Nachmittag ist ein Radfahrer (35) verletzt worden.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr in Rostock Diedrichshagen. Die Fahrerin (50) eines VW-Polo wollte in der Doberaner Landstraße in den Kreisverkehr einfahren und übersah nach ersten Erkenntnissen den Radfahrer. Hierbei kam es zur Kollision zwischen Fahrrad und Auto, der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen im Bein- und Schulterbereich zu. Er wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Die deutsche Fahrerin des VW-Polo blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell