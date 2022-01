POL-HWI: Vollsperrung B105 nach Brand mehrerer PKW auf einem Parkplatz

Grevesmühlen (ots) -



Auf einem Parkplatz nahe der B105 sind mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen hat den Löscheinsatz bereits begonnen.



Die B105 ist zwischen dem Abzweig Klützer Straße und Lübecker Straße derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.



