POL-NB: Zeugenaufrufe wegen mehrerer Straftaten der Eigentumskriminalität in Malchin und Neukalen

Malchin (ots) -



Am 25. und 26.01.2022 wurden der Polizei in Malchin verschiedene Straftaten angezeigt, in dessen Zusammenhang nach Hinweise und Zeugen gesucht wird.



Am 25.01.2022 meldet sich am Morgen gegen 08:20 Uhr eine Mitarbeiterin eines Imbisses für asiatische Gerichte telefonisch beim Polizeirevier Malchin, um eine versuchten Einbruch in das Lokal anzuzeigen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss in der Wargentiner Straße Ecke Rektor-Bülch-Straße zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Die Tat hat sich in der Zeit vom 24.01.2022, 20:00 Uhr bis zum 25.01.2022, 08:10 Uhr ereignet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.



Kurze Zeit später informierte ein Anrufer die Polizeidienststelle über einen beschädigten Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz am Markt. Der Automat, der am Giebel des Rathauses aufgestellt ist, wies deutliche Beschädigungen auf, die auf den Versuch eines gewaltsamen Aufbrechens schließen lassen. Durch die Beamten wurde darüber hinaus ein weiterer beschädigter Parkscheinautomat auf dem Parkplatz der Karl-Dressel-Straße festgestellt. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass unbekannte Täter in der Zeit vom 24.01.2022, 13:30 Uhr bis zum 25.01.2022, 08:00 Uhr versuchten an den Inhalt der Parkscheinautomaten zu gelangen. An beiden Automaten entstand ein Schaden von jeweils etwa 150 Euro.



In den frühen Morgenstunden des 26.01.2022 berichtete ein Mann in Neukalen gegen 03:30 Uhr aus dem Bereich des Hafens Arbeitsgeräusche wahrgenommen zu haben. Da dies zu der Uhrzeit ungewöhnlich ist, informierte er die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Malchin konnten im benannten Bereich keine Personen feststellen, bemerkten jedoch an einem nahegelegenen Zigarettenautomaten Beschädigungen, welche auf den Versuch eines gewaltsamen Aufbrechens schließen lassen. Der Automat, an welchem Schaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand, befindet sich in der Nähe eines Lokals am Neukalener Hafen.



In allen Fällen hat die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin die Ermittlungen übernommen.



Zur Unterstützung der Ermittlungsarbeit werden Hinweise auf die Taten und die gesuchten Täter im Polizeirevier Malchin unter 03994/231224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.



