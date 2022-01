POL-SN: Traktorkorso - Verkehrswarnung für Freitag in Schwerin

Details anzeigen Route des Traktorkorsos Route des Traktorkorsos

Schwerin (ots) -



Am Freitag wird es in Schwerin aufgrund einer Versammlung zu Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen. Der Landesbauernverband plant eine Petitionsübergabe verbunden mit einem Traktorkorso.



Die Polizei begleitet den Korso und wird Straßen und Kreuzungen temporär sperren.



Der Korso startet aus dem Gewerbegebiet Göhrener Tannen gegen 09:20 Uhr, führt über den Fährweg, C.-v. Linde-Straße, Pampower Str., Umgehungsstraße, Am Grünen Tal Richtung Zoo, über die Crivitzer Chaussee, Ludwigsluster Chaussee, Ostorfer Ufer, Obotrienring über den B.-Bade-Platz zur Wismarschen Straße und An der Chaussee. Weiter geht es über die Umgehungsstraße, Gadebuscherstraße, Lübecker Str. Obotritenring, Ostorfer Ufer, Ludwigstluster Chaussee bis zur Kreuzung Karl-Marx-Allee. Hier erfolgt eine zweite Runde des Korsos (Grünes Tal bis Ludwigsluster Chaussee). Die Zweite Runde führt anschließend über die Umgehungsstraße, Pampower Straße und C.-v.-Linde-Straße zurück zum Startpunkt im Gewerbegebiet Göhrener Tannen. Bis 14:00 Uhr ist die Versammlung angemeldet.



Während der An- und Abfahrt der Traktoren, u.a. aus Neubukow, Stralsund und Neubrandenburg, ist ebenfalls mit Einschränkungen zu rechnen.



