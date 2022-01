POL-SN: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Schwerin (ots) -



Am 25.01.2022 kam es in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.



Gegen 14:50 Uhr wollte ein 57-jähriger Schweriner mit seinem PKW aus dem Blumenbrink nach links auf die Ludwigsluster Chaussee einbiegen.

Hierbei übersah er das Fahrzeug eines 84-jährigen Senioren, der mit seinem Wagen auf der Ludwigsluster Chaussee stadtauswärts unterwegs war und missachtete dessen Vorfahrt.



Beim Zusammenstoß der PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro; Personen wurden nicht verletzt.



