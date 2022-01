POL-HRO: Brand in Boizenburger Mehrfamilienhaus

Rostock (ots) -



Aus bisher ungeklärter Ursache kam es heute früh, kurz nach

Mitternacht, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im WEG DER

JUGEND in Boizenburg zu einem Brand. Dieser konnte durch die

eingesetzte Feuerwehr gelöscht und damit weiterer Schaden verhindert

werden. Eine Person erlitt dabei eine leichte Rauchgasintoxikation.

Eine weitere Person wurde schwer verletzt und befindet sich zur Zeit

wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus. Der Schaden durch

Rauch und Löschwasser wird derzeitig auf 300.000 Euro geschätzt. Ein

Aufgang der Wohnanlage ist aktuell nicht bewohnbar. Die

Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.



