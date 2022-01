POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen nahe Barth

Barth (ots) -



Am Dienstag, 25.01.2022 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der L21 zwischen den Ortschaften Zipke und Flemendorf ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei welchem sich ein Fahrzeugführer leicht verletzte.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 48-jährige Fahrzeugführer des PKW Seat die L21 aus Richtung Zipke kommend in Richtung Flemendorf. In einer Rechtskurve geriet der Fahrzeugführer dann auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem ihm entgegenkommenden 66-jährigen deutschen Fahrer eines Audi kollidierte. Glücklicherweise kollidierten die Fahrzeuge seitlich und nicht frontal.



Bei der Kollision wurde der 48-jährige Deutsche leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Absicherung der Bergung der Fahrzeuge war die L21 halbseitig gesperrt, wobei es zu keinen Stauerscheinungen kam. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,- EUR geschätzt.



