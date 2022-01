POL-LWL: Hochwertige Elektrofahrräder bei Einbruch in Gartenlaube gestohlen

Ludwigslust (ots) -



Von einem Privatgrundstück in Ludwigslust haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag zwei hochwertige Elektrofahrräder gestohlen. Diese entwendeten die Täter aus einer Gartenlaube, in die sie zuvor gewaltsam eingedrungen waren. In der Gartenhütte richteten die Einbrecher zudem erhebliche Sachschäden an. Überdies tranken sie eine dort vorgefundene Flasche Wein aus. Der bei diesem Vorfall entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 13.000 Euro beziffert. Bei den gestohlenen Elektrofahrrädern der Marke RIESE&MÜLLER handelt es sich konkret um ein weißes Damenrad und um ein schwarzes Herrenrad. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat, die sich in der Straße "Weidenhorst" ereignete hat, bzw. Hinweise zum Verbleib der gestohlenen E-Bikes nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell