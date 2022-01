POL-LWL: Fahrzeugkatalysatoren gestohlen

Hagenow (ots) -



Vom Gelände eines Autohauses in Hagenow haben unbekannte Täter am Wochenende mehrere Fahrzeugkatalysatoren gestohlen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 10.000 Euro. Betroffen waren 6 Klein-LKW, deren Katalysatoren zur Abgasreinigung zwischen Freitagabend und Montagmorgen demontiert und dann gestohlen worden waren. Die Fahrzeuge befanden sich auf dem Ausstellungsgelände als auch auf dem umzäunten Betriebshof. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Steegener Chaussee ereignete hat.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell