POL-GÜ: Vermeintliche Microsoftmitarbeiter haben am Telefon erfolgreich betrogen

Eine Familie aus dem Bereich vom Polizeihauptrevier Bad Doberan ist am 24.01.2022 Opfer eines Betruges geworden. Zu spät stellten sie fest, dass der vermeintliche Microsoftmitarbeiter am Telefon den Rechner gar nicht arbeitsfähig machen wollte. Es waren Viren auf dem Computer und um nun zu prüfen, ob alles funktioniert haben die Geschädigten an das mitgeteilte Konto Bitcoints überwiesen. Als sie danach jedoch die Aufforderung erhielten, weitere Bitcoints im Wert von 50.000 Euro zu überweisen wurden sie stutzig, beendeten das Gespräch und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Dennoch ist ihnen ein geldwerter Schaden von 530 Euro entstanden.



So können Sie sich schützen:



Mitarbeiter einer Computerfirma rufen nur bei einem konkret erteilten Auftrag an. Eine Ferndiagnose ohne Auftrag, bei der ein Virenbefall bekannt wird, gibt es nicht.

Beenden Sie umgehend das Gespräch.

Kommen Sie den Aufforderungen des Anrufers nicht nach.

Geben Sie keine Daten preis.



weitere Infos auf poliei-beratung.de: https://fcld.ly/pbtipps



