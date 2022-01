POL-SN: Versammlungsgeschehen in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) -



Am heutigen Abend fand eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Freie Impfentscheidung - Keine Spaltung" in Schwerin statt. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Bertha-Klingberg-Platz setzte sich der Aufzug über die Graf-Schack-Allee, Schloßstraße, Marienplatz, Wismarsche Straße in Richtung B.-Bade-Platz in Bewegung. Von dort aus verlief der Aufzug weiter über die Knaudtstraße, Werderstraße, Graf-Schack-Alle, bis er an seinem Ausgangsort endete.

An der Versammlung nahmen ca. 2000 Personen teil.



Auf dem Bertha-Klingberg-Platz fand eine Protestversammlung mit dem Tenor "Solidarität statt Verschwörungstheorien - Gemeinsam mit Vernunft durch die Corona-Pandemie" statt. An dieser nahmen etwa 35 Personen teil.



Beide Versammlungen verliefen störungsfrei und wurden von insgesamt über 100 Beamtinnen und Beamten begleitet.



