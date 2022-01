POL-LWL: Demonstrationsgeschehen in 6 Städten am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Bei insgesamt 6 Demonstration haben am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammen etwa 740 Personen gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen bzw. gegen die Impflicht protestiert. Die angemeldeten als auch nicht angemeldeten Versammlungen fanden in Plau, Parchim, Ludwigslust, Boizenburg, Sternberg und Brüel satt. Sie blieben weitgehend störungsfrei.



In Plau begleitete die Polizei eine angemeldete Demonstration von über 130 Personen, die durch weite Teile der Innenstadt zog. Entlang der geplanten Versammlungsstrecke kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen aufgrund von kurzeitigen Straßensperrungen. Die Versammlung blieb bis zum Schluss friedlich und störungsfrei. Auflagen hinsichtlich der Corona-Landesverordnung wurden weitgehend eingehalten.



In der Parchim zogen bei einer angemeldeten Demonstration etwa 200 Personen durch die Stadt. Der Protestmarsch, der auf dem Schuhmarkt startete und dort auch endete, wurde von der Polizei begleitet. Zu Störungen kam es im Zuge des Aufzuges nicht. Zudem wurden keine Verstöße gegen erteilte Auflagen registriert. Im Zuge des Aufzuges kam es kurzzeitig zu Straßensperrungen, insbesondere auf dem Wiesenring.



Auf dem Marktplatz in Boizenburg trafen sich am Montagabend ca.140 Personen, die sich zu einem nicht angemeldeten Aufzug formierten und teils mit Sprechchören durch mehrere Straßen der Stadt gingen. Zudem waren aus dem Aufzug heraus vereinzelt Rufe von Versammlungsteilnehmern zu vernehmen, die nicht mit den Corona-Protesten in Verbindung stehen. Überdies wurde festgestellt, dass mehrere Teilnehmer die Stimmung unter den Demonstrierenden bewusst angeheizt hatten. Die Polizei stufte eine aus über 50 Personen bestehende Gruppe als konflikt- bzw. gewaltbereit ein. Bei der Identitätsfeststellung eines Versammlungsteilnehmers durch die Polizei kam es kurzzeitig zu Störungen durch mehrere Demonstrierende. Sie hatten versucht, die polizeilichen Maßnahmen zu behindern. Die Polizei hatte die Störung gewaltfrei beenden können. Die Polizei nahm die Personalien von vier Teilnehmern auf. Sie werden verdächtigt, Initiatoren der nicht angemeldeten Versammlung gewesen zu sein. Gegen sie ist Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet worden.



In Ludwigslust schlossen sich ca. 150 Personen einer angemeldeten Demonstration an. Der Aufzug startete auf dem Alexandrinenplatz und zog durch mehrere Straßen der Stadt zurück zum Ausgangspunkt. Es blieb friedlich.



Bei einer nicht angemeldeten Versammlung in Sternberg zogen am Abend etwa 50 Personen die Stadt. Der Aufzug bewegte sich vom Parkplatz "Am Wall" kommend durch mehrere Straßen der Stadt bis zurück zum Ausgangspunkt. Zu Störungen kam es nicht. Gegen eine Teilnehmerin nahm die Polizei eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auf. Sie steht im Verdacht, eine Initiatorin der nicht angemeldeten Versammlung gewesen zu sein.



In Dömitz kam es am Montagabend zu einer nicht angemeldeten Demonstration, an der sich nach Schätzungen etwa 70 Personen beteiligten. Als Schweigemarsch zog der Aufzug mehrfach durch die Innenstadt. Zu Störungen kam es nicht. Die Polizei erstattete Strafanzeige gegen zwei Personen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Sie stehen im Verdacht, mutmaßliche Initiatoren der nicht angemeldeten Versammlung gewesen zu sein.



