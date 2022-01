16-jährige aus Wismar vermisst

Details anzeigen vermisste Kira-Elaine vermisste Kira-Elaine

Seit dem 23.01.2022 um 19:30 Uhr wird die 16-jährige Kira-Elaine WALZEL vermisst. Sie hat nach einem Streit die elterliche Wohnung in der Poeler Straße in Wismar verlassen und sich in Richtung Müggenburger Weg entfernt. Seither ist sie unbekannten Aufenthalts. Sie ist vermutlich fußläufig oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Personenbeschreibung:

schulterlange rötliche Haare

schwarzer Pullover mit schwarzer Daunenweste

beige Jogginghose

weiße Schuhe

schwarze Wollmütze

Polizeiliche Suchmaßnahme führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Peter Michael Ziemer

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock