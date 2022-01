POL-HST: Erneuter Brand auf Hinterhof eines Mehrfamilienhauses

Stralsund (ots) -



Innerhalb einer Woche ereigneten sich in Stralsund, auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Tribseer Damm, zwei Brände.



Am heutigen Montagmorgen (24.01.2022), gegen 02:45 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass es im Hinterhof des Mehrfamilienhauses lichterloh brenne. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch das Feuer die Fassade des Mehrfamilienhauses auf einer Fläche von rund zwölf Quadratmetern beschädigt. Nur durch den schnellen Einsatz der Stralsunder Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers in die Innenräume des Hauses verhindert werden.



Nach Erstinformationen hatten die Bewohner bereits selbstständig ihre Wohnungen verlassen, sodass niemand evakuiert werden musste. Glücklicherweise wurde auch in diesem Fall niemand verletzt. Die Wohnräume sind weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro beziffert.



Bereits am vergangenen Dienstag (18.01.22) brannten gegen 20:00 Uhr an derselben Stelle zwei Mülltonnen. Damals wurden durch das Feuer ebenfalls Teile der Hausfassade, ein Moped und ein E-Bike zerstört, wodurch ein Sachschaden von rund 35.000 Euro entstand. Die Pressemitteilung dazu ist hier zu finden: ▷ POL-NB: Brand von Mülltonnen verursacht hohen Sachschaden an Mehrfamilienhaus | Presseportal



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Taten beitragen, wird gebeten sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831-28900), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



