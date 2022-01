POL-NB: Einbruch in Gartenlaube an der Großen Wünnow

Röbel/Müritz (ots) -



Am 23.01.2022 kontaktierte ein Besitzer einer Gartenlaube im Westen Röbels gegen 10:00 Uhr das örtliche Polizeirevier und erstattete Strafanzeige wegen Einbruchdiebstahls.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten einen Fernseher sowie einen Receiver. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Das Gartenhaus liegt nahe der Großen Wünnow und ist über einen Weg aus Richtung Mühlentor und Ludorfer Weg zu erreichen. Die Täter verübten ihre Tat in der Zeit vom 22.01.2022, 16:30 bis zum 23.01.2022, 9:30 Uhr.



Aufgrund der vor Ort vorgefundenen Spuren kam der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz. Die Ermittlungen wegen der Tat werden von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel geführt.



Personen, die Hinweise auf die Täter, die Tat oder den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Röbel unter 039931/848224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Pressestelle

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell