POL-LWL: Mann mit Schreckschusswaffe verletzt

In Boizenburg ist ein 38-jähriger Mann in der Nacht zum Samstag mit einer Schreckschusspistole leicht verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 42-jähriger Mann, der das Opfer aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht im Zuge eines privaten Streits beider Männer an der Wohnungstür des Tatverdächtigen. Das spätere Opfer soll ersten Erkenntnissen zufolge den 42-Jährigen zunächst mit einem Schlagstock bedroht haben, worauf der 42-Jährige eine griffbereite Schreckschusspistole aus der Wohnung geholt und unvermittelt auf den 38-Jährigen geschossen haben soll. Dabei erlitt das Opfer Abschürfungen und Hämatome im Gesicht. Das Opfer verschwand nach dem Vorfall, konnte aber wenig später durch Polizeibeamte in der Boizenburger Innenstadt festgestellt und befragt werden. Eine medizinische Behandlung lehnte der 38-Jährige ab. Unterdessen stellte die Polizei in der Wohnung des mutmaßlichen Schützen eine geladene Schreckschusspistole, ein Springmesser, ein Bajonett sowie verschiedene Munition sicher. Gegen den 42-jährigen Deutschen ist daraufhin Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet worden. Der 42-Jährige hingegen erstattete, wegen der Bedrohung mit dem Schlagstock, Anzeige gegen den 38-Jährigen.



