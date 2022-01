POL-LWL: Misslungenes Wendemanöver - berauschter Autofahrer fuhr in Graben

Lutheran (ots) -



Im Zuge eines Wendemanövers kam am frühen Montagmorgen auf der B 191 bei Lutheran ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem PKW von einer Feldeinfahrt ab und fuhr in einen angrenzenden Graben. Der Autofahrer, der einem Drogenvortest zufolge unter dem Einfluss von Amphetamin stand, hatte sich nach eigenen Angaben verfahren und wollte in der Dunkelheit das mit vier Personen besetzte Fahrzeug in einer Feldeinfahrt wenden. Dabei kam er vom Wege ab und fuhr sich mit seinem Auto in einem Straßengraben fest. Eine vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. Die Beamten brachten den deutschen Fahrer daraufhin zur Blutprobenentnahme und nahmen gegen ihn eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung auf. Sein Auto musste geborgen werden.



