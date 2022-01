POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 23.01.2022, gegen 13.30 Uhr befuhr eine 23-jährige Führerin eines PKW Audi die B 104 aus Richtung Stavenhagen in Richtung Neubrandenburg.

Kurz vor der Ortschaft Rosenow kam sie, aus bisher ungeklärter Ursache, mit ihrem Pkw in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam auf dem angrenzenden Acker zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch Angehörige geborgen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell