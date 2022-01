POL-NB: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden auf der L 21, Ortsdurchfahrt Wustrow

Riebnistz- Damgarten (LK VR) (ots) -



Am 23.01.2022 gegen 02.30 Uhr befanden sich Polizeibeamte des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten auf dem Weg zu einem Einsatz in Ahrenshoop, als diese in der Ortsdurchfahrt Wustrow, Ernst-Thälmann-Straße, auf einen Verkehrsunfall zukamen.

Der 21-jährige Fahrer (deutscher Saaatsangehöriger) aus Ribnitz-Damgarten befuhr mit seinem Pkw Audi die Ortsdurchfahrt in Richtung Ahrenshoop und verlor in einer Linkskurve, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem parkenden Pkw Audi eines 57-jährigen Hamburgers. Zudem wurden bei dem Verkehrsunfall zwei Parkuhren aus dem Boden gerissen und ein Metallzaun eines angrenzenden Grundstückes beschädigt.

An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Trotz des erheblichen Schadens in Höhe von ca. 35.000 Euro blieb der 21-jährige, der zudem unter Alkoholeinfluss (AAK 1,24 Promille) stand, unverletzt.



Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.



Die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Räumung der Unfallstelle dauerte bis ca. 05.30 Uhr.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell