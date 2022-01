POL-NB: Brand auf einem Speditionsgelände

Friedland (LK MSE) (ots) -



Am 22.01.2022 wurde die Polizei gegen 07.00 Uhr über den Brand in der Ortschaft Rossow bei einer Spedition informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt in einem LKW ausgelöst. In der weiteren Folge griff das Feuer auf einen weiteren LKW über, sodass beide komplett ausbrannten. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei weitere LKW beschädigt, jedoch konnte durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr der Schaden begrenzt werden und ein Übergreifen auf die übrigen vor Ort befindlichen LKW verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 160.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Brunn, Neverin, Staven, Roggenhagen und Friedland waren mit insgesamt 62 Einsatzkräften vor Ort.



