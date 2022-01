POL-LWL: Fahrradfahrer prallte gegen parkenden Kleintransporter und verletzt sich schwer

Boizenburg (ots) -



In Boizenburg ist ein 40-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen mit seinem Fahrrad gegen einen parkenden Kleintransporter geprallt. Bei dem Vorfall, der sich kurz nach Mitternacht im ausgeleuchteten Schwanheider Weg ereignete, erlitt der Fahrradfahrer schwere Verletzungen. Unter anderem zog er sich eine Kopf- sowie eine Beinverletzung zu. Er kam anschließend ins Krankenhaus. Augenscheinlich war der deutsche Fahrradfahrer alkoholisiert. Aus diesem Grund wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Am Fahrrad als auch am Kleintransporter entstand jeweils geringfügiger Sachschaden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf.



