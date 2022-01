POL-LWL: Einbruch in Bäckereigeschäft

Hagenow (ots) -



In Hagenow sind unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag gewaltsam in ein Bäckereigeschäft eingedrungen. Die Einbrecher hatten eine Fensterscheibe mit einem Kanaldeckel beschädigt und sich so Zugang zum Geschäft verschafft. Im Geschäft stahlen die Täter aus einer Trinkgeldkasse eine verhältnismäßig geringe Menge an Bargeld. Zudem hinterließen sie Sachschäden. Wie sich herausstellte, hatten die Einbrecher den zur Tat benutzten Kanaldeckel kurz zuvor unweit des Tatortes aus einer Straßeneinfassung entfernt. Die Kriminalpolizei sicherte am Samstagmorgen Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu zwei ähnlichen Delikten, die sich vor etwa 10 Tagen in der Hagenower Innenstadt ereigneten, nicht aus. Dort brachen unbekannte Täter in ein Blumengeschäft und in eine Backfiliale ein (wir informierten). Hinweise zu dieser Tat bzw. zu den zurückliegenden Einbrüchen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell