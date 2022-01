POL-NB: ERGÄNZUNG- Brand in einem Einfamilienhaus in 17213 Rogeez

Röbel (LK MSE) (ots) -



Ein technischer Defekt kann als Brandursache ausgeschlossen werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass eine Zigarette auf den Sessel, in welchem der 68- jährige Mann saß, gelangte. Der Sessel geriet so in Brand und das Feuer breitete sich von dort ausgehend weiter aus.

Der Mann befindet sich weiterhin in der Berliner Spezialklink.

Die 97- jährige Frau, welche zur Beobachtung im Krankenhaus war, ist aus diesem inzwischen wieder entlassen worden.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



POL-NB: Brand in einem Einfamilienhaus in 17213 Rogeez



Am 21.01.2022 gegen 14:40 Uhr meldete ein Zeuge über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte den Brand in einem Einfamilienhauses im Satower Weg in 17213 Rogeez. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bisher unbekannter Ursache brannte es in einem Raum des Einfamilienhauses. Der Bewohner des Hauses, eine 97-jährige deutsche Frau und ihr 68-jähriger Sohn, wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Haus geborgen. Beide zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Der Sohn wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen. Die Mutter wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Plau am See gebracht. Beide wurden stationär aufgenommen. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Feuerwehren aus Rogeez, Altenhof, Adamshoffnung, Zippelow und Malchow gelöscht werden. Diese befanden sich mit insgesamt 72 Kameraden im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack



Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



