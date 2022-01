POL-SN: 33-Jährige überführt

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei ermittelt seit dem 20.01.2022 in mehreren Verfahren gegen eine 33-jährige Deutsche aus dem Schweriner Umland.



Durch den Hinweis von Security Mitarbeitern der Deutschen Post kam es am gestrigen Abend zu einem Einsatz der Polizei. Nach mehrwöchigen internen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die 33-Jährige Fahrerin eines Service Partners der Deutschen Post mehrfach Briefsendungen und Pakete öffnete und sowohl Bargeld als auch anderweitige Gegenstände aus den Sendungen entnahm. Die Kriminalpolizei führte daraufhin am Abend umfangreichen Maßnahmen durch. Bei Dursuchungen wurden Postsendungen und Wertsachen sichergestellt.



Neben der Strafanzeige zur Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses wird gegen die 33-Jährige nun auch wegen Fahren unter Drogeneinfluss und wegen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.



Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die 33-Jährige die Beamten mehrfach, so dass ein weiteres Strafverfahren gegen sie eingeleitet wurde.



Geschädigte von abhandengekommenen Postsendungen können sich direkt bei der Polizei unter der Telefonnummer 0358-5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de melden.



