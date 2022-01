POL-SN: Auseinandersetzung in der Mecklenburgstraße

Schwerin (ots) -



Am Donnerstagnachmittag kam es in der Mecklenburgstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen.



Ein 21-Jähriger Geschädigter wurde ersten Erkenntnissen nach von sechs Personen körperliche angegangen und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Noch vor Ort wurde der geschädigte Syrer durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Zuvor kam es zwischen dem 21-jährigen Geschädigten, der mit einem 17-jährigen Deutschen unterwegs war, und der sechsköpfigen Personengruppe zu einem Disput.



Nach ersten Erkenntnissen sind zwei minderjährige irakische Brüder in den Konflikt verwickelt gewesen. Die Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen und zu der Tathandlung beauftragt und bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Aufklärung der Tat.



Wer hat die Auseinandersetzung gegen 17:00 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0358-5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



