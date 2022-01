POL-HWI: Motorrad gestohlen

Wismar (ots) -



In der Nacht vom 19. Januar auf den 20. Januar 2022 (18:00 Uhr- 09:00 Uhr) entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad MZ ETZ 150 in der Wismarer Altstadt.



Die rot lackierte Maschine, die zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen HWI-EA 30 trug, war auf einem Hinterhof in der Straße Glatter Aal abgestellt.

Offenbar verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu dem Hinterhof, indem sie das Hoftor gewaltsam öffneten. Von dort entwendeten sie das nicht betriebsbereite Kraftrad.

Der Stehlschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell